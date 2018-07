Berlin. Der ökologische Verkehrsclub VCD kritisiert Pläne der Bundesregierung zur Förderung von Elektrodienstwagen als »reine Industrieförderung«. Auch Plug-In-Hybride würden von der Förderung profitieren, erklärte der VCD am Dienstag. Die Autos mit Verbrennungs- und Elektromotor seien aber schlecht für die Umwelt. Das Kabinett will am Mittwoch eine Reform der Dienstwagenbesteuerung beschließen. Bislang müssen Mitarbeiter mit Dienstwagen ein Prozent des Listenpreises monatlich als Gehaltszuschlag versteuern. Das Finanzministerium will diesen Zuschlag für Elek- troautos ab Anfang 2019 bis Ende 2021 auf ein halbes Prozent senken. Der VCD argumentiert, dass die meisten Hybride nur weniger als 50 Kilometer rein elek- trisch fahren können. Der VCD forderte, dass die Entlastung für Hy-bride geringer als für batteriebetriebene E-Autos ausfallen muss. Zudem sollten Dienstfahrräder gefördert werden. AFP/nd