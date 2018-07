London. Der britische Öl- und Gaskonzern BP hat im zweiten Quartal von höheren Preisen profitiert und seinen Gewinn deutlich steigern können. Der bereinigte Nettogewinn wurde mit 2,8 Milliarden US-Dollar (rund 2,4 Milliarden Euro) mehr als vervierfacht, wie der Konzern berichtete. Positiv wirkte sich dabei auch die Beteiligung am russischen Rohstoffriesen Rosneft aus. Der Umsatz legte ebenfalls stark von 56,5 Milliarden auf 75,4 Milliarden Dollar zu. Die Förderung von Öl und Gas steigerten die Briten im Quartal um 1,4 Prozent auf 3,6 Millionen Barrel Öläquivalente pro Tag - darin nicht enthalten ist die Rosneft-Beteiligung. Die Nettoverschuldung konnte der Konzern um 700 Millionen auf 39,3 Milliarden Dollar senken. dpa/nd

