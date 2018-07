Eine Frau mit Kopftuch geht am 28.05.2009 Köln an der Agentur für Arbeit vorbei. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2003 entschieden, dass ein Verbot für Lehrkräfte, in Schule und Unterricht Kopftücher zu tragen, eine gesetzliche Regelung in den Ländern voraussetzt.

Foto: dpa/Oliver Berg