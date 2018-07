Im Abgeordnetenhaus kommt der Vorschlag von Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) für eine Kitapflicht nicht besonders gut an. Aus bezirklicher Sicht sei die Kitapflicht dringend nötig, sagte Hikel. »Ich will, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben.« Dies sei momentan nicht der Fall. So gebe es auch in seinem Bezirk Kinder, die bei der Einschulung nicht in der Lage seien, sich altersgerecht auf Deutsch zu verständigen. »Diese Kinder liegen bereits zum Schulstart meterweit hinter der Startlinie.«

Zunächst hatte sein Lichtenberger Amtskollege Michael Grunst (LINKE) sich zu der Forderung geäußert. »Im übrigen würde ich im ersten Schritt gern erst einmal alle Kinder mit einen Kitaplatz versorgen können, die jetzt schon darauf warten. Darunter sind viele Familien mit Migrationshintergrund«, so Grunst. Fraktionschefin Carola Bluhm sprach von einer »populistischen Scheindebatte« im Sommerloch. Schon jetzt besuchten 95 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen eine Kita.

»Die wichtigste Aufgabe Berlins ist, ausreichend und qualitativ hochwertige Kitaplätze bereitzustellen, um alle Kinder gut zu versorgen«, sagt Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel. Die Kitapflicht lenke von drängenden Problemen »wie zu wenig Plätzen in Kiezen wie Neukölln oder der unzureichenden Bezahlung der Kitaerzieher ab«.

Allein SPD-Fraktionschef Raed Saleh unterstützt den Vorstoß seines Parteikollegen. »Den verbindlichen Besuch einer Kita halte ich nach wie vor für sehr vernünftig«, sagte er. »Hier werden Kinder gebildet und Vorurteile abgebaut. Kinder gehören in die Kita und nicht vor dem Fernseher geparkt.« Bildungsferne mache die Demokratie kaputt. Saleh hatte schon 2013 selbst eine Kitapflicht gefordert und war damit in seiner Partei auf Skepsis gestoßen.

Ab 1. August kostet die Kinderbetreuung in Berlin auch für Kinder unter einem Jahr nichts mehr; die anderen fünf Jahre vor Schulbeginn waren schon seit 2007 schrittweise beitragsfrei gestellt worden. Berlin ist damit das erste Bundesland, das die Kitagebühren komplett abschafft. dpa/nd