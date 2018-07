Zossen. Vermutlich durch Brandstiftung sind zwei Wohnhäuser in der Nacht zu Dienstag in Zossen (Teltow-Fläming) völlig zerstört worden. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, hätten Anwohner die Beamten gerufen, weil sie Fahrraddiebe beobachtet hatten. Bei ihrem Eintreffen bemerkten die Polizisten, dass in der Nähe der Holzvorbau eines Wohnhauses und ein Autos brannten und das Feuer auf ein zweites Haus übergegriffen hatte. Sie alarmierten die Feuerwehr und halfen den Bewohnern, die brennenden Häuser zu verlassen. Retter holten eine 88-jährige Bewohnerin, die leicht verletzt worden war, aus dem brennenden Haus und brachten sie in ein Krankenhaus. Das Feuer konnte erst nach Stunden gelöscht werden. Zeitweilig war die Bundesstraße 246 gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schwerer Brandstiftung. Inwieweit der vorher angezeigte Fahrraddiebstahl mit dem Ausbruch des Feuers in Verbindung steht, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. dpa/nd