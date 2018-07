Harare. Nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Simbabwe am Montag haben sich sowohl Interimspräsident Emmerson Mnangagwa als auch Oppositionsführer Nelson Chamisa siegesgewiss gezeigt. Mnangagwa schrieb am Dienstag bei Twitter, seine Regierungspartei ZANU-PF erhalte »extrem positive« Daten von der Auszählung. Chamisa twitterte, seine Bewegung für Demokratischen Wandel gewinne »haushoch«. Schätzungen der Wahlkommission zufolge betrug die Beteiligung etwa 75 Prozent. Das offizielle Endergebnis soll am Samstag feststehen. AFP/nd