Genf. Die eskalierende Gewalt in Nicaragua treibt tausende Menschen in die Flucht. Im südlichen Nachbarland Costa Rica stellen nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks jeden Tag mehr als 200 Nicaraguaner Asylanträge, so ein Sprecher am Dienstag in Genf. Seit Mitte April hätten dort 8000 Menschen um Asyl gebeten. Tausende weitere Nicaraguaner werden im Land vermutet, die sich bislang nicht gemeldet hätten. dpa/nd