Manila. Im Süden der Philippinen sind mindestens elf Menschen durch eine Autobombe getötet worden. Wie das Nachrichtenportal »Inquirer.Net« am Dienstag berichtete, ereignete sich der Anschlag am Morgen an einem Armeeaußenposten nahe Lamitan in der Provinz Basilan. Der Sprengsatz detonierte, als die Soldaten das Fahrzeug kontrollieren wollten. Unter den Toten sind Angehörige einer regierungstreuen Miliz und Zivilisten. Das Militär vermutet dahinter die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf. epd/nd