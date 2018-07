Das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum im Schloss Rheinsberg zeigt vom 12. August an eine Werkschau des Berliner Malers, Fotografen, Video- und Objektkünstlers Dieter Appelt. Die Ausstellung »Dieter Appelt - Vortex. Für Marguerite Duras« der Sektion Bildende Kunst der Akademie der Künste umfasst jüngere Zeichnungen Appelts aus den vergangenen fünf Jahren, Fotografien, Filme sowie Notizbücher, kündigte die Akademie am Dienstag an. Zu sehen ist die Werkschau bis 4. November.

Seit einigen Jahren widme sich der 1935 geborene Appelt vor allem seinem zeichnerischen Werk, hieß es. Die in Rheinsberg gezeigten Zeichnungen fassten seine Überlegungen zur Notation zusammen. Appelt knüpfe in diesen neueren Arbeiten gleichermaßen an seine Auseinandersetzung mit Aufzeichnung, Sequenz und Wiederholung seines Studiums in der Musik an sowie an seine Begeisterung für die französische Schriftstellerin und Filmemacherin Marguerite Duras (1914 - 1996). Dieter Appelt lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte zunächst Musik sowie Kunst in Leipzig und Berlin. Von 1982 bis 2000 hatte er eine Professur für Fotografie, Film, Video und Aktion an der Hochschule der Künste Berlin inne. dpa/nd