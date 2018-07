Mohammed Dschawad Sarif warnt US-Präsident via Twitter - ebenfalls in Großbuchstaben

Roland Etzel zu Trumps Gipfelangebot an Irans Präsidenten

Die iranische Regierung reagierte skeptisch. Vor einem solchen Treffen müsse Trump seinen Ausstieg aus dem bestehenden Atomabkommen zurücknehmen und die neuen Sanktionen gegen Teheran außer Kraft setzen, twitterte der Berater des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani, Hamid Abutalebi, am Dienstag. »Zurück zum Atomdeal, Ende der Feindseligkeiten und Respekt fürs iranische Volk (...) und dann könnte man den Weg ebnen, um aus dem jetzigen Dilemma herauszukommen.« Trump und die iranische Führung hatten sich in den vergangenen Tagen gegenseitig mit unverhohlenen Drohungen überzogen. dpa/nd Kommentar Seite 4

Washington. Im eskalierenden Konflikt mit Iran hat US-Präsident Donald Trump eine überraschende Kehrtwende angedeutet. Er wäre »jederzeit« zu einem Treffen mit der iranischen Führung bereit, sagte Trump am Montag nach einer Begegnung mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte im Weißen Haus. Er fügte hinzu: »Keine Vorbedingungen.«

