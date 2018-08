Ein Bauer mit seinem Ochsenkarren auf dem Weg nach Pinar del Rio, in Kuba. Foto: dpa/Alejandro Ernesto

Kubas Landwirtschaft sucht seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre Wege aus der Krise. Erst war es das agroindustrielle Modell sowjetischer Prägung, welches, so kubanische Agrarexperten, nicht mehr funktionierte. Bodenverdichtung, ausgelaugte Äckerflächen und mangelnde Arbeitsmotivation hatten dafür gesorgt, dass die Erträge trotz ausreichender Düngemittel und Pestizide zurückgingen, schreibt Agrarexperte Armando Nova in einem seiner zahlreichen Beiträge.

Anfang der 1990er Jahre rutschte der kubanische Agrarsektor, in dem auch heute noch rund 20 Prozent der Bevölkerung arbeiten, mit der Auflösung des sozialistischen Rats für Gegenseitiger Wirtschaftshilfe dann in eine existenzielle Krise. Von der intensiven, inputlastigen Agrarwirtschaft sowjetischen Typs musste von heute auf morgen umgestellt werden: auf einen ressourcenschonenden Landbau, der in der Realität oft ohne Dünge- und Pflanzenschutzmittel auskommen musste. Die Folge war eine Produktionskrise: Die Erträge gingen zurück, weshalb die damalige Regierung von Fidel Castro mehr Menschen aufs Land schickte, um Lebensmittel zu produzieren. »Plan Alimentario« hieß das Projekt, welches genauso scheiterte wie die Umstellung der Zuckerrohrindustrie Anfang der 2000er Jahre. Damals war der Preis pro Tonne Rohrzucker so niedrig, dass die kubanischen Offiziellen den Zuckeranbau zurückfuhren, die Hälfte der Zuckerrohr verarbeitenden Fabriken schlossen, um fortan mehr Lebensmittel für die Versorgung der Bevölkerung zu produzieren. Die Importe von Lebensmitteln waren auf rund zwei Milliarden US-Dollar angeschwollen, weil die Erträge bei der Hühnermast genauso wie in der Viehwirtschaft und dem Anbau von Obst, Gemüse und Co. schlicht nicht die Nachfrage deckten.

Kuba muss rund siebzig Prozent der auf der Insel konsumierten Kalorien importieren - einige Quellen sprechen gar von 85 Prozent. Ein Dilemma, an dem sich trotz immer neuer Reformen wenig geändert hat. Trotz der Vergabe von rund 1,5 Millionen Hektar brachliegendem, mit den Wucherpflanzen Marabú und Aroma bedecktem Staatsland an private Kleinbauern ab 2007 ist der erhoffte Produktionsschub ausgeblieben. Auch 2017 wurden Lebensmittel für rund 1,8 Milliarden US-Dollar importiert und an dem Grundproblem hat sich nichts geändert - Kubas Agrarwirtschaft ist unproduktiv und braucht neue Konzepte. bb