Kiel. Die Mitarbeiter des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) müssen ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung künftig nicht mehr persönlich bei ihrem Arbeitgeber vorlegen oder per Post verschicken. Die Übermittlung des Dokuments erfolgt bei TK-Versicherten ab sofort digital. Aktuell nehmen an dem elektronischen Versand des »gelben Scheins« an die Krankenkasse etwa 16 300 Versicherte und mehr als 510 Ärzte teil - überwiegend aus Schleswig-Holstein, Hamburg und seit Kurzem auch in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 38 000 Bescheinigungen konnten seit Start der ersten Projektphase im September erfolgreich bei der TK verarbeitet werden. Am UKSH können 3500 Beschäftigte an dem Projekt teilnehmen. nd