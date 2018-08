Was soll das sein

Es ist in diesem Jahr schweißtreibend, Festspielbesucher in Bayreuth zu sein. Das Festspielhaus - schon bei gemäßigteren Außentemperaturen eine Sauna - wird in diesen heißen Sommertagen, bei über 30 Grad im Schatten, zum Backofen.

Weil es keine Klimaanlage gibt, steigen die Temperaturen im Opernsaal ins Unerträgliche. Einigen Besuchern macht die Hitze so sehr zu schaffen, dass sie die Vorstellung mittendrin verlassen, manche brauchen sogar medizinische Hilfe.

Fächer werden in diesen Tagen zum begehrten Souvenir. Der Absatz übertreffe alle Erwartungen, sagen die Verkäufer im Andenkenladen vor dem Festspielhaus. Wer keinen Fächer hat, wedelt sich mit der Eintrittskarte Luft zu.

Abkühlung sucht das Publikum in den Pausen im kühlen Kneipp-Becken oberhalb des Festspielhauses. »Das ist genau das Richtige«, erklärte eine ältere Besucherin. Die Temperaturen im Festspielhaus trage sie aber mit Fassung. »Es ist ja nicht zum ersten Mal so heiß. Das schaffen wir schon.« dpa/nd