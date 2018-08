Garmisch-Partenkirchen. Wildromantischer Canyon: Nach mehrwöchigen Aufräum- und Sanierungsarbeiten ist die Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen wieder für Besucher geöffnet. Eine Sturzflut hatte Mitte Juni den Eingangsbereich sowie Wege in der Klamm schwer beschädigt. Die Wassermassen hatten nach heftigen Regenfällen mit Hagel und Gewitter Wurzelwerk und teils ganze Bäume mit sich gerissen, die sich zwischen den Felsen verkeilten, der Eingangsbereich wurde unterspült. Üblicherweise besuchen jährlich gut 400 000 Menschen die Klamm. dpa/nd Foto: dpa/Angelika Warmuth

