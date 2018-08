Um 3,1 Prozent steigen die Tariflöhne hierzulande 2018, wenn man die bisherigen Lohnabschlüsse berücksichtigt. Zu diesem Ergebnis kommt das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einer Auswertung, die am Mittwoch vorgelegt wurde. Das Plus ist deutlich höher als in den beiden vergangenen Jahren, als die tariflichen Gehälter um je 2,4 Prozent angehoben wurden.

Besonders hohe Zuwächse gab es in der Baubranche. Tarifbeschäftigte erhalten dort im laufenden Jahr 5,2 Prozent mehr Geld als im Vorjahr. In der Metallindustrie beträgt das Plus vier Prozent. Tarifbeschäftigte in Gemeinden und Bundeseinrichtungen bekommen der Auswertung zufolge durchschnittlich 3,4 Prozent mehr Gehalt.

Deutlich geringer waren die Lohnabschlüsse in der Finanzbranche. In den Banken liegt die Tariferhöhung bei 1,3 Prozent und in den Versicherungen bei 1,8 Prozent.

Auch im Gastgewerbe, wo das Gehaltsniveau ohnehin niedrig ist, waren die Tarifzuwächse mit 2,7 Prozent unterdurchschnittlich. Das gleiche gilt für den Einzelhandel.

Nun werden aber längst nicht alle Beschäftigten nach Tarif bezahlt und profitieren damit auch nicht von Tariferhöhungen. So sind Minijobs Anfang 2018 nur um 1,8 Prozent höher vergütet worden als im Vorjahr, sagt das Statistische Bundesamt.

Auch der Mindestlohn hat das Monatseinkommen vieler Beschäftigter zunächst kaum verändert. Die Stundenlöhne von Geringverdienern sind zwar zwischen 2014 und 2016 stark gestiegen. Gleichzeitig sei aber die Arbeitszeit im unteren Lohnsegment zurückgegangen, berichtete das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer kürzlich vorgelegten Studie. Deshalb habe sich »der Bruttomonatsverdienst der anspruchsberechtigten Beschäftigten mit niedrigen Löhnen kaum verändert«, bilanzierten die Forscher. rt