Saarbrücken. Im Saarland wird ab diesem Schuljahr der sogenannte herkunftssprachliche Unterricht unter Aufsicht des Bildungsministeriums erteilt. Das kündigte Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken an. Der bisher stattfindende Konsulatsunterricht in Türkisch und Italienisch wird damit durch ein staatliches Angebot ersetzt. Dabei entscheidet das Ministerium über Personal und Lerninhalte. Vor allem der Konsulatsunterricht in türkischer Sprache war dem Minister in letzter Zeit ein Dorn im Auge gewesen. Die Lehrer wurden vom türkischen Konsulat finanziert und ausgewählt und es gab keine Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten. »So etwas geht nicht mehr in der heutigen Zeit«, sagte er. dpa/nd