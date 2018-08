Was soll das sein

Koblenz. Die rund 1,7 Kilometer lange Hochmoselbrücke im rheinland-pfälzischen Landkreis Bernkastel-Wittlich soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Einen genaueren Termin für die Verkehrsfreigabe könne man wegen nicht vorhersehbarer Witterungseinflüsse noch nicht geben, teilte der Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz am Mittwoch mit. Laut Landesbetrieb liegen alle Bauarbeiten zwischen Ürzig und Rachtig im Zeitplan. Die bis zu 160 Meter hohe Brücke ist seit 2011 im Bau und eines der derzeit größten Brückenbauprojekte in Deutschland. Sie ist Teil einer 25 Kilometer langen neuen Strecke, die das Autobahnkreuz Wittlich in der Eifel mit dem Hunsrück verbinden soll. dpa/nd