Frankfurt am Main. Nach sechs Wochen Sperrung soll am Montag wieder die erste S-Bahn durch den Tunnel unter der Frankfurter City rollen. Die Arbeiten in den unterirdischen Röhren lägen im Zeitplan, sagte ein Bahnsprecher. Es gibt letzte Prüfungen und Probefahrten, um die Sicherheit der Anlage gewährleisten zu können. Es war bereits die vierte Sperrung allein in diesem Jahr. Die Bauarbeiten dauerten insgesamt vier Jahre. Hintergrund der Sperrungen war der Einbau eines neuen elektronischen Stellwerks, das den störanfälligen S-Bahn-Verkehr in dem Nadelöhr zuverlässiger machen soll. Acht der neun S-Bahn-Linien im Rhein-Main-Gebiet führen durch den Tunnel. dpa/nd