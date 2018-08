Was soll das sein

Paris. Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Kambodscha hat der im Exil lebende Oppositionsführer Sam Rainsy die Bevölkerung aufgefordert, zivilen Widerstand gegen die Regierung von Hun Sen zu leisten. Sie sollten »sich mobilisieren, um gegen diese gefälschte Wahl zu protestieren« und im Rahmen einer Kampagne die Kooperation mit der künftigen Regierung verweigern, sagte der in Paris lebende Rainsy in einem Interview. Auch die internationale Gemeinschaft dürfe die Wahlergebnisse nicht anerkennen, sagte Rainsy. Laut offiziellem Wahlergebnis errang Hun Sens Kambodschanische Volkspartei (CPP) alle 125 Sitze im Parlament. AFP/nd