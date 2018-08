Die Allianz Deutscher Produzenten/Film & Fernsehen zeichnet sein Ehrenmitglied Artur Brauner mit dem Carl-Laemmle-Ehrenpreis aus. Brauner werde damit für sein eindrucksvolles Gesamtwirken als Produzentenpersönlichkeit gewürdigt, teilte die Produzentenallianz in Berlin mit. Die Jury des Carl-Laemmle-Produzentenpreises habe sich einstimmig anlässlich des 100. Geburtstags von Brauner für diese Sonderauszeichnung ausgesprochen. »Unermüdlich, seit kurz nach dem Kriegsende 1946, produziert und lebt Artur Brauner ganz und gar für den Film und ist ein Produzent der Extraklasse«, sagte der Vorsitzende Alexander Thies.

Artur Brauner, geboren am 1. August 1918 in Lodz (Polen), gilt als der älteste aktive Filmproduzent in Deutschland. Artur - ursprünglich Abraham - wurde als Sohn eines jüdischen Holzhändlers geboren. Er überlebte den Holocaust, indem er sich in Wäldern versteckte. 1946 gründete er seine in Berlin ansässige Produktionsfirma CCC-Film, die mit über 70 Jahren die älteste deutsche Produktionsfirma in Familienbesitz ist. In ihren Studios wurden rund 700 Filme gedreht.

Der Preis ist nach dem deutsch-amerikanischen Filmproduzenten Carl Laemmle benannt, er zählt zu den einflussreichsten Filmpionieren der US-amerikanischen Filmgeschichte. Er war maßgeblich an der Entwicklung dessen beteiligt, was wir heute als Spielfilm kennen, und prägte die wilden 30er Jahre Hollywoods. epd/nd