Berlin hat von Dienstag auf Mittwoch die wärmste Nacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Wetterstationen Tegel und Tempelhof meldeten am Morgen eine Tiefsttemperatur von 24,4 Grad. Der alte Rekord stammt vom 2. Juli 1905 mit 23,8 Grad in Dahlem. dpa/nd

