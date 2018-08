Tausende demonstrieren in Italien gegen die Abschottung Europas

Innenminister Gérard Collomb hatte die Verschärfung auch mit der gestiegenen Anzahl der Asylanträge begründet. In Frankreich wurden 2017 mehr als 100 000 Anträge registriert, 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor. dpa/nd

Macron und die Mitte-Regierung setzen einerseits auf eine harte Linie im Hinblick auf »Wirtschaftsmigranten«, die kein Anrecht auf Schutz in Frankreich haben. Andererseits versprechen sie, Bedingungen für Asylbewerber und anerkannte Geflüchteter zu verbessern. Nach Ansicht von Hilfsorganisationen wird mit den neuen Regeln das Recht auf Asyl aber geschwächt.

100 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, 25 votierten dagegen, wie die Nationalversammlung am Mittwochabend mitteilte. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron, La République En Marche, und die verbündete Zentrumspartei MoDem haben in der Nationalversammlung eine breite Mehrheit.

Paris. Das französische Parlament hat die umstrittene Verschärfung des Asyl- und Einwanderungsrechts endgültig gebilligt. Das Gesetz schafft die Basis dafür, Asylanträge schneller zu bearbeiten und härter gegen illegale Einwanderung vorzugehen. So wird die maximale Dauer der Abschiebehaft verdoppelt.

