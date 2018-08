Nürnberg. Kalauer in der Kapsel für 20 Cent: Kabarettist Oliver Tissot (55) hat einen Witze-Automaten in Nürnberg aufgestellt. 200 Sprüche in Kapseln hat er für den Anfang in den Automaten gesteckt. »Jetzt schauen wir mal, wie hoch die Nachfrage nach Witzen in dem Stadtteil ist«, so Tissot. Der umgebaute Kaugummiautomat sei aber ein Anachronismus: »Wer zahlt schon 20 Cent für etwas, das er im Handy tausendfach umsonst haben kann?« Immerhin habe er die kleinen Zettel mit den Witzen »hübsch gestaltet«. Wobei die Älteren ihre Brille bereithalten sollten: Die Schrift sei ziemlich klein. Unter den Witzen seien »Kalauer der übelsten Art«, sagte Tissot. Etwa: »Wussten Sie, dass Montagearbeiter auch dienstags arbeiten?« dpa/nd