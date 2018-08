Online-Netzwerk meldet Einfluss Moskaus auf die Präsidentschaftswahlen in den USA / 470 Accounts identifiziert

Eine andere Frage ist aber, wie viel diese versuchten Manipulationen tatsächlich bewirkt haben, bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 und bei der Mobilisierung zu geplanten Antifa-Protesten in Washington. Für Letztere sagen die betroffenen Aktivisten, dass es nur ein kleiner Beitrag war. Der Verdacht liegt da nahe, das Facebook - derzeit politisch und auch an den Aktienmärkten unter Druck - mit der Löschaktion Aktivität demonstrieren wollte.

Natürlich ist das Reden über russische Manipulationen für Neokonservative und zentristische US-Demokraten bequemer, als etwa für einen Mindestlohn von 15 US-Dollar zu kämpfen. Falsch ist aber auch, dass manche Russland-Anhänger einen absolut wasserdichten Beweis für Moskaus Einflussnahme haben wollen, obwohl das bei digitalen Einflusskampagnen fast nie möglich ist. Die Zuordnung von Angriffen anhand von durch Wissenschaftlern und IT-Experten festgelegter Indizien ist aber möglich - auch wenn sie in diesem Fall von Facebook noch nicht vorgenommen wurde.

Putin-Freunde und neokonservative Falken werden diesen Kommentar nicht mögen. Facebook hat am Dienstag 32 Seiten und Profile vermeintlicher Fake-Accounts in den USA gelöscht. Für die üblichen Verdächtigen - den stellvertretenden Ex-CIA Direktor Michael Morrell etwa - besteht »kein Zweifel«, dass Russland hinter dem mutmaßlichen Einflussversuch steckt.

