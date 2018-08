Bangkok. Thailands regierende Militärjunta fordert von London die Auslieferung der ehemaligen Regierungschefin Yingluck Shinawatra. Die Regierung verlange die Überstellung der »thailändischen Staatsbürgerin Yingluck Shinawatra«, deren Aufenthaltsort im Vereinigten Königreich vermutet werde, schrieb die thailändische Botschaft in London in einem Brief. Yinglucks gewählte Regierung wurde 2014 in einem Militärputsch gestürzt. Im August 2017 floh sie aus Thailand, nachdem sie wegen Vernachlässigung ihrer Amtspflichten angeklagt wurde. In Abwesenheit wurde sie zu fünf Jahren Haft verurteilt. AFP/nd