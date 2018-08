Foto: Freiburg. Steinige Sache: Ein Mann läuft mit seinem Hund im ausgetrockneten Flussbett der des Flüsschens Dreisam bei Freiburg. Durch die Hitze und Trockenheit der letzten Wochen ist die Dreisam auf Höhe der Ortschaft March komplett verschwunden. Aus anderen Regionen Deutschlands gibt es ähnliche Bilder, in etlichen Orten wurde das Abpumpen von Wasser aus oberirdischen Gewässern verboten, so im sächsischen Vogtlandkreis. Nach den derzeitigen Wetterprognosen könnten die extrem niedrigen Wasserstände auch in den kommenden Wochen nicht durch Niederschläge ausgeglichen werden, teilte das dortige Landratsamt am Donnerstag mit. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Seeger