Washington. US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches weiteres Treffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un angedeutet. »Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen«, schrieb Trump am Mittwochabend in einer Nachricht bei Twitter, in der er Kim für die Überführung der sterblichen Überreste im Korea-Krieg gestorbener US-Soldaten in die USA seinen Dank aussprach. Zudem dankte der US-Präsident ihm für seinen »netten Brief«. Um welches Schreiben es sich dabei handelt, war unklar. US-Vizepräsident Mike Pence hatte zuvor auf Hawaii 55 Särge mit sterblichen Überresten von mutmaßlich im Korea-Krieg gestorbenen US-Soldaten in Empfang genommen. Vertreter Nordkoreas hatten diese in der vergangenen Woche an eine US-Delegation übergeben. Im Korea-Krieg (1950-53) waren rund 33 000 US-Soldaten getötet worden. AFP/nd