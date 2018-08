San Diego. Wegen der Haftbedingungen für illegal ins Land gekommene Migranten haben US-Bürgerrechtler die Regierung von Präsident Donald Trump verklagt. Die am Mittwoch bei einem Bundesgericht im kalifornischen Riverside eingereichte Klage bezieht sich auf die Zustände in der Haftanstalt von Victorville. Die Menschen seien den größten Teil des Tages in Zellen eingesperrt, würden nicht von Gesundheitsdiensten versorgt und bekämen unzureichendes Essen. Die Einwanderungsbehörde ICE begann, so die Bürgerrechtler, Anfang Juni damit, an der Grenze aufgegriffene Einwanderer in Haftanstalten unterzubringen. In Victorville wurden über tausend Migranten eingesperrt. AFP/nd