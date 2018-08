Ein Brand hat in Neukölln mehrere Fahrzeuge zerstört. Wie ein Polizeisprecher sagte, habe zuerst ein Auto am frühen Donnerstagmorgen Feuer gefangen. Anschließend griffen die Flammen auf einen weiteren Wagen und zwei Motorräder über. Vier weitere Autos wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. dpa/nd

Eine Multimedia-Ausstellung beschäftigt sich mit dem Wandel Berlins in den Jahren nach dem Mauerfall

