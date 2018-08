Storkow. Nach mehreren Salmonellen-Fällen in einem städtischen Altenheim in Storkow (Oder-Spree) gehen die Behörden von einem Ende des Ausbruchs aus. Die Häufung der Salmonellen-Erkrankungen seit Ende Juni ist nach Einschätzung des Gesundheitsamtes des Landkreises erfolgreich eingedämmt worden, teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Die Gesamtzahl der Salmonellen-Nachweise in der Einrichtung in Storkow wurde bei dieser Gelegenheit von bislang neun auf zehn korrigiert. In dem Alten- und Pflegeheim hatten seit Ende Juni 28 Bewohner und Pflegekräfte Magen-Darm-Erkrankungen. Ein Teil davon war an Salmonellen erkrankt. Zwei Bewohner, bei denen dies nachgewiesen wurde, waren wegen Begleiterkrankungen verstorben. dpa/nd