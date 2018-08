Die Werkstatt Wedding lädt zu einem audiovisuellen Spaziergang durch diesen Stadtbezirk zwischen »Problemviertel« und »aufstrebendem Künstlerkiez«. Im gut einstündigen »Hörspiel« kann man Hauptstraßen und Hinterhöfe auf kreative Gestaltungsmöglichkeiten hin durchforsten. Künstler, die im Wedding leben, machen überraschende Entwicklungen vor Ort akustisch erfahrbar. Der interaktive Hörspaziergang ist ab sofort ausleihbar im Rosa-Parks-Café in der Soldiner Straße 32 (täglich außer montags von 11 bis 19 Uhr). nd

Wedding, gelegen am Rand der Mitte, hat seinen Ruf weg: einst proletarische Hochburg, heute geprägt von hoher Arbeitslosigkeit - ein raues Pflaster. Aber auch ein Freiraum! Während in Prenzlauer Berg und Kreuzberg die Stätten der Kreativität knapp werden, hat Wedding noch etliche zu bieten: Alte Fabriken, die Platz für Ateliers bieten, für gemeinschaftliche Wohnprojekte, inspirierende städtische Brachflächen ...

