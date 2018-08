Am Sonntag (5. August, 11 Uhr, Eintritt frei) tritt der Oud-Spieler Taiseer Elias zusammen mit seiner Tochter, der vielfach ausgezeichneten Pianistin Sireen Elias, bei »Jazz in the Garden« im Jüdischen Museum Berlin auf. Als Elias Duo spielen sie Weltmusik zwischen arabisch-türkischer Kunstmusik des 19. und 20. Jahrhunderts, Musikgenres wie Longa, Samaie, Tahmila und Taksim und Originalkompositionen von Taiseer Elias, der zudem Leiter des Eastern Music Department der Jerusalemer Musikakademie ist. nd