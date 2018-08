Auf einer Tour entlang des Sognefjellvegens kommt man auch am Lustrafjord vorbei. Foto: Karsten-Thilo Raab

Fast drei Meter hoch türmen sich links und rechts der Straße die Schneeberge. Zugefrorene Seen und die weiße Pracht funkeln um die Wette in der Sonne. Und dies mitten im Hochsommer auf gerade einmal gut 1400 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Was sich anhört wie ein Märchen aus 1001 Nacht, ist hier am Sognefjellvegen in Norwegen ein normales Bild. Nicht von ungefähr steht die höchste Passstraße Nordeuropas in dem Ruf, eine der schönsten Panoramastrecken des Kontinents zu sein.

Die Reichsstraße 55 - so der offizielle Name der Prachtstraße - erstreckt sich über 70 Kilometer von Lom in Gudbrandsdalen vorbei an der Nordwestseite des Jotunheimen Nationalparks bis nach Skjolden, wo die Tour mit dem Blick auf den Lustrafjord - die Verlängerung des Sognefjords - einen weiteren Höhepunkt erfährt. Denn der Sognefjord Meeresarm mit seinem smaragdgrünen Wasser gilt als der längste Fjord der Welt. Er schneidet sich auf einer Länge von 205 Kil...