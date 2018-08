Was soll das sein

Als Fliesenleger versehen die Spieler den Königspalast mit wundervollen Ornamentkacheln. Manufakturen bieten die Fliesen an. Die Spieler bedienen sich reihum und wollen dabei exakt die passende Portionsgröße erwischen, denn Abfälle zählen negativ. Das leicht wirkende, aber manchmal hinterhältige Taktikspiel überzeugt mit klarem Grundmechanismus, toller Gestaltung und gediegenem Material.

Spiel des Jahres 2018, Azul, von Michael Kiesling für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren, Next Move, ca. 40 Euro

Die Spieler brauen Elixiere und ziehen dazu Zutaten aus ihrem Beutel. Was man dabei in die Finger bekommt, ist einerseits Glückssache und beruht andererseits auf Strategie. Im Laufe der Partie kaufen die Spieler neue Zutaten und füllen so ihren Sack. Jedes Plättchen löst unterschiedliche positive Effekte aus. Wer allerdings nicht rechtzeitig stoppt und zu viele Knallerbsen herausfischt, dessen Kessel explodiert.

Kennerspiel des Jahres 2018, Die Quacksalber von Quedlinburg, von Wolfgang Warsch für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, ca. 35 Euro ub