»Einmal U 12, einmal Ü 12« waren am 14./15. Juli aufgerufen. Besonders für die U 12 gab es großes Interesse - 41 Einsendungen, und dass im Hochsommer! Angemerkt war einige Male, dass zum Ergebnis eine - also ganz wie von uns empfohlen - Gemeinschaftsarbeit mit Enkelkindern geführt hatte: Der Mensch müsste im Verhältnis zum Floh 54 m hoch bzw. 192 m weit springen. Denn er ist 600 mal größer als der Floh, 600 x 9 cm = 54 m, 600 x 32 cm=192 m. Unter den »Richtigen« für den Buchpreis ausgelost wurde Henning Wesarg aus Halberstadt: »Wir Strebermigranten« von Emilia Smechowski, Hanser.

Mitunter schwieriger als zuerst angenommen, so vereinzelt angemerkt, war es dann beim Rebus in der Stufe »Ü 12«. Das Lösungswort hieß Gipotenusa, russisch für Hypotenuse. Herausbekommen hatten das auch Dirk Lehmann und Dorothee von Trotha aus Bielefeld. An die beiden geht der Buchlospreis: »Ich komm auf Deutschland zu. Ein Syrer über seine neue Heimat« von Firas Alshater, Ullstein.

Hier half nur systematisches Vorgehen. Etwa so: In der ersten Spalte ergibt U - G = U, also kann G nur Null sein; bei der Addition in der ersten Spalte ATU + IAS = IITE gilt, dass die Summe zweier dreistelliger Zahlen nicht größer sein kann als 1998, also ist I = 1; da jetzt gilt ATU + 1AS =11TE folgt sowohl A