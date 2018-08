Bei einem Überfall auf den Postzug von Glasgow nach London erbeuten 15 Gangster rund 49 Millionen Pfund Sterling (55 Millionen Euro). Die Täter des bislang größten Geldraubs aller Zeiten können in den folgenden fünf Jahren gefasst werden, einer entflieht aus der Haft und versteckt sich in Brasilien. Vom Großteil der Beute fehlt bis heute jede Spur, nur 300 000 Pfund tauchten wieder auf. Der »Gentlemen-Coup des Jahrhunderts« inspirierte Literaten und Filmemacher.

Der seit 1966 amtierende Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Hans Filbinger, legt sein Amt nieder. Im folgenden Jahr tritt er auch als Landes- sowie Vize-Bundesvorsitzender der CDU zurück. Im Februar 1978 hatte Rolf Hochhuth ihn als einen »furchtbaren Juristen« bezeichnet, der noch nach Kriegsende einen Matrosen nach NS-Gesetzen verurteilt hatte. Filbinger, der anfangs alles bestritt, konnten mindestens vier Todesurteile in der NS-Zeit nachgewiesen werden.

Das Luftschiff LZ 4 von Ferdinand Graf von Zeppelin fängt bei einem Sturm Feuer und explodiert nahe Echterdingen bei Stuttgart. Der Graf verliert sein Vermögen, kann aber mit Spenden noch im selben Jahr die Luftschiffbau Zeppelin GmbH in Friedrichshafen am Bodensee gründen. 1900 stieg sein erstes Luftschiff auf, das 18 Minuten schwebte. Höhepunkt der Zeppelin-Ära waren die 1920er Jahren. Nach dem opferreichen Unglück 1937 bei Lakehurst/USA ging es bergab.

