Gletscher in der Antarktis Foto: dpa/Jim Yungel

Abgeholzte Wälder, zubetonierte Flächen, boomende Megastädte - auf Land ist die katastrophale Umweltzerstörung gut sichtbar. Das hat zu allerlei Maßnahmen zum Schutz natürlicher Lebensräume geführt. Müll wird getrennt, in Reservaten können Flora und Fauna ein wildes Leben führen, erneuerbare Energien sind der Hit.

Anders sieht es bei den Ozeanen aus. Jenseits der auf den Weltmeeren schwappenden Müllteppiche fällt die rapide Zerstörung der Unterwasserökosysteme nicht unmittelbar ins Auge. Sonnenhungrige an den Traumstränden dieser Welt und Müßiggänger auf den als Klimakiller verschrienen Kreuzfahrtschiffen genießen das blau schimmernde, so herrlich frisch und gesund aussehende Meer.

Doch lediglich 13 Prozent der Weltmeere sind einer Ende Juli veröffentlichten Studie zufolge noch natürliche Wildnis. Diese von Kendall Jones und seinen Forscherkollegen von der australischen Universität Queensland als »weitestgehend von menschlichen Einflüssen unberührten« definierten Meeresregionen finden sich in erster Linie in abgelegenen Regionen der Meere - in der Arktis, in der Antarktis, rund um einsame Südseeinseln und auf hoher See.

Aber auch diese letzten intakten Meeresgebiete sind in Gefahr. »Verbesserungen in der Schifffahrtstechnologie führen dazu, dass selbst die entlegensten Gebiete in der Zukunft bedroht sind. Das schließt die einst von Eis bedeckten Orte ein, die jetzt infolge des Klimawandels zugänglich sind«, sagt Jones.

Der menschliche Einfluss, konstatieren die Autoren der im Fachjournal »Current Biology« (DOI: 10.1016/ j.cub.2018.06.010) publizierten Studie, sei natürlich in den Weiten der Ozeane unterschiedlich stark ausgeprägt. Deshalb hätten sie für ihre Studie die Ozeane in 16 Einzelgebiete aufgeteilt und diese auf Basis der »umfassendsten verfügbaren globalen Daten« auf 19 Stressfaktoren wie Fischerei, Schiffsverkehr, Einleitung von Düngemitteln und Chemikalien durch Landwirtschaft, Industrie oder auch Öl- und Gasbohrungen analysiert.

James Watson, Direktor der Wildlife Conservation Society, ist alarmiert. Die Studie mache die Dringlichkeit einer Umweltpolitik zur Bewahrung des »einzigartigen Werts der maritimen Wildnis« deutlich. »Wir wissen, dass diese Gebiete in katastrophaler Weise im Rückgang begriffen sind, und ihr Schutz muss der Schwerpunkt multilateraler Umweltabkommen werden«, fordert Watson.

Eine weitere Zahl aus der Studie untermauert den Weckruf von Watson. Nur knapp fünf Prozent der globalen Meeresschutzgebiete schließen die noch unberührte maritime Wildnis ein. Die Schutzgebiete müssen also erweitert werden, und weil diese Gebiete hauptsächlich außerhalb der Hoheitsgebiete der Küstenstaaten liegen, kann das nur durch internationale Verträge geschehen, konstatieren die Experten.

Die Arbeit der Australier hat unter Wissenschaftskollegen ein ambivalentes Echo ausgelöst. »Studien dieser Komplexität, die hochdifferenzierte biologische Daten - in diesem Fall den Artenreichtum - auf globalen Skalen betrachten, haben immer ein Datenproblem: Die Daten sind zum einen unvollständig - die hier genutzte Datenbank Aquamaps stellt Verbreitungsdaten bereit für etwa 23 000 von mehr als 100 000 beschriebenen Arten; dabei fehlen dann noch die unbeschriebenen Arten - und die sind zum anderen ungleichmäßig über den Globus verteilt«, gibt Thomas Brey vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven zu bedenken.

Der Experte weist auch auf die mit Aussagen über weitgehend unerforschte Gebiete verbundenen Schwierigkeiten hin. »In der Regel schließen wir von Bekanntem auf das Unbekannte«, so Brey. »Die Methode heißt Bioregionalisierung. Die Annahme ist, dass unter ähnlichen Umweltbedingungen - also zum Beispiel Wassertiefe, Temperatur, Strömung, Sedimente usw. - auch ähnliche Lebensgemeinschaften angetroffen werden. Das hat sich im Groben als richtig erwiesen, aber natürlich finden wir bei feinerer räumlicher Auflösung auch wieder deutliche Unterschiede.«

Äußerst kritisch bewertet auch Angelika Brandt, Leiterin der Abteilung Marine Zoologie des Senckenberg Forschungsinstituts und Naturmuseums in Frankfurt am Main, die Studie der Kollegen aus Down Under. »Inhaltlich ist die Berechnung für mich nicht überzeugend und relativ ›willkürlich‹. Auch habe ich Probleme mit den Argumenten, zum Beispiel dem Satz: ›Diese Wildnisgebiete enthalten eine hohe endemische Artenvielfalt, einzigartige funktionale Merkmale und endemische Arten.‹ Wie können die Autoren das denn wissen? Denn später schreiben sie selbst: ›Um marine Wildnis zu identifizieren, müssen biologisch und ökologisch intakte Meereslandschaften gefunden werden, die weitgehend frei von menschlichen Störungen sind.‹ In dem Moment, in dem ich eine Probe nehme, störe ich - also sind all die Regionen, aus denen Proben vorliegen, gestört.« Dann aber seien sie keine Wildnis mehr. »Auf der anderen Seite: Wie können die Autoren eine hohe genetische Diversität dort nachgewiesen haben, wo bisher der menschliche Fußabdruck - durch die Probennahme - fehlt?«

Dann aber schlägt Brandt einen versöhnlicheren Ton an. »Das Meer birgt eine viel höhere Biodiversität als das Land. Wir kennen bisher nur einen Bruchteil. Die Biodiversität - auch die im Meer - ist aber für das Überleben des Menschen essenziell. Daher müssen wir auch schützen, was wir nicht kennen, und Refugien für das Leben lassen.« Das Fazit von Brandt: Der Zweck der Studie sei »sehr gut!«

»Die Autoren möchten, dass ›marine Wildnis‹ in globale Umweltstrategien einbezogen werden soll, mit dem Ziel, die Biodiversität zu erhalten und die ökologischen und evolutionsbiologischen Prozesse nicht zu verändern«, sagt Brandt. »Damit schlagen sie im Prinzip 13,2 Prozent des Meeres als Marine Protected Areas vor. Ich finde, das ist hervorragend. Also das Ziel des Papers ist sehr gut; und ich hoffe, dass es viele Entscheidungsträger lesen!«

Die kontroverse Studie kommt auf jeden Fall zur rechten Zeit. Im September beginnen die Verhandlungen über eine Erweiterung der Meeresschutzkonvention der Vereinten Nationen.