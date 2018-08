Einen Fußball per Kopf ins Tor zu befördern, ist für weibliche Spielerinnen laut einer US-Studie deutlich gefährlicher als für Männer. Bei Untersuchungen fanden die Forscher heraus, dass durch Kopfbälle verursachte Gehirnschäden bei Frauen fünfmal stärker sind als bei Männern, heißt es im Fachblatt »Radiology« (DOI: 10.1148/radiol.2018180217). Die Forscher hatten für die Studie mit einem speziellen MRT-Verfahren je 49 männliche und weibliche Fußballer im Alter zwischen 18 und 50 Jahren untersucht, die in den zwölf Monaten vor der Untersuchung eine ungefähr gleich hohe Anzahl von Kopfbällen absolviert hatten. AFP/nd

