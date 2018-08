Was soll das sein

Am kommenden Sonnabend soll von Cape Canaveral (Florida) die »Parker Solar Probe« der US-Raumfahrtagentur NASA starten. Das Foto zeigt das Weltraumobservatorium beim Einbau in die Nutzlastverkleidung der Trägerrakete »Delta IV Heavy«. Die Sonde soll sich auf ihrem Flug der Sonne bis auf knapp sechs Millionen Kilometer nähern. Sie soll Daten liefern, um zu verstehen, wieso sich die Sonnenkorona auf fünf Millionen Grad aufheizt, obwohl die sichtbare Sonnenoberfläche nur 5500 Grad heiß ist. Bei sechs Vorbeiflügen an der Venus holt die Sonde Schwung, um 2024 auf ihrer endgültigen Bahn anzukommen. AFP/nd