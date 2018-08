Nicht nur in der Redaktionsküche des »nd« stapeln sich derzeit Getränkekästen, die bei gewöhnlichen Temperaturen dort nicht zu finden sind. Viel trinken lautet bei andauernder Hitze die Devise. Getränkehändler berichten von drei- bis vierfachen Verkaufsmengen bei Mineralwasser, Brauereien freuen sich über den wieder wachsenden Bierabsatz. Allerdings ist auch von Sonderschichten, Lieferengpässen und Personalmangel zu hören. Der Deutsche Brauer-Bund beklagte eine »besonders ausgeprägte« Leergutknappheit und rief dazu auf, Getränkekisten schnell zurückzugeben. Ungeordnetes Leergut wird zum Beispiel im nordrhein-westfälischen Wenden sortiert und dann wieder an die entsprechenden Brauereien geliefert. Das Foto aus der bunten Leergutwelt wurde von einer Drohne aufgenommen. rst

