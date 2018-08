Bamako. Bei der Präsidentschaftswahl in Mali treffen Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keita und Oppositionschef Soumaila Cissé nach offiziellen Angaben in einer Stichwahl aufeinander. Keita habe in der ersten Runde am Sonntag 41,4 Prozent der Stimmen erzielt, Cissé 17,8 Prozent, sagte der für Gebietsverwaltung zuständige Minister Mohammed Ag Erlafk am Donnerstagabend im Fernsehsender ORTM unter Berufung auf das vorläufige Endergebnis. Die Stichwahl findet am 12. August statt. Auf Platz drei kam den Angaben zufolge der Geschäftsmann Aliou Diallo mit knapp acht Prozent. Knapp dahinter lag demnach der frühere Chef der Übergangsregierung, Cheick Modibo Diarra, mit knapp 7,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei gut 43 Prozent. AFP/nd