Affleck und Damon hatten 1998 für das gemeinsame Drehbuch zu »Good Will Hunting« einen Oscar gewonnen. Es wäre Afflecks fünfte Regiearbeit nach »Gone Baby Gone«, »The Town«, »Argo« und dem Kriminalfilm »Live by Night«. dpa/nd

Das Hollywood-Duo Matt Damon und Ben Affleck will mit der Produktionsfirma Pearl Street für das Studio Fox einen Film über einen Betrüger-Ring auf die Leinwand bringen. Fox habe sich in einem Bieterstreit mit anderen Studios die Filmrechte für das Projekt gesichert, wie einschlägige Magazine berichteten.

