Foto: Es ist jetzt an den Philosophen zu erinnern, der meist nur als Boethius bekannt ist, obwohl er einen sehr langen Namen hat. Nicht nur, weil ein Bestandteil desselben bei flüchtiger Intonation an den Beruf eines Mannes erinnert, dem man des Boethius’ berühmtestes Zitat hinter die Ohren schreiben möchte. Sondern auch, weil beide das, was sie prominent verkündeten, nicht ausgesprochen haben, aber gemeint. Dem Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius hat die Nachwelt ja zwei Sätze aus einem Dialog zum Trost der Philosophie zu einer anlassunabhängigen Universalreplik auf Dummheiten kombiniert: »Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben.« Hinsichtlich des Manuel Germanicus Torwartus Maximus Aeternus hingegen sucht die Wahrheit noch den Mutigen, der sie aus zwei Sätzen seines jüngsten Dialogs zum Trost der »Bild« zusammenbaut und ausspricht: Was heißt »Wir haben immer versucht, alle Spieler zu integrieren« in Kombination mit »Wir müssen wieder die Spieler da haben, die wirklich stolz sind, für die Nationalmannschaft zu spielen und alles dafür geben, für das eigene Land zu spielen«? Q. e. d.: Boethius passt. vs Foto: imago/MIS