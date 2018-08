Aber kann von Distanz wirklich die Rede sein? In der Vergangenheit hatte sie ihren Vater stets gegen jeden Vorwurf verteidigt, und man muss auch keine Liberale sein, um die Politik des Präsidenten verwerflich zu finden. In Kürze finden Kongresswahlen statt, vielleicht versucht Ivanka nur, das Trump-kritische republikanische Establishment zu beruhigen.

Nun schreiben die Medien landaus- und einwärts, Ivanka hätte sich von Donald J. distanziert, gar schonungslose Kritik geübt. Was war passiert? Sie hatte auf mehrmalige Nachfrage erklärt, die Trennung von Familien an den Grenzen sei »ein Tiefpunkt«. Außerdem hatte sie Donald J. widersprochen: Medien seien »keine Feinde des Volkes«.

Die »First Lady« der Vereinigten Staaten ist gemäß Protokoll die Gastgeberin des Weißen Hauses, zudem erfüllt sie wichtige öffentliche Aufgaben und besitzt für diese Tätigkeit einen eigenen Stab von Mitarbeitern. Im Normalfall ist sie die Ehefrau des Präsidenten, es gab aber auch schon Fälle, in denen Schwestern, Töchter, Nichten, etc. diese Rolle ausfüllten.

