Straßburg. Die Leistung des französischen Atomkraftwerks Fessenheim am Oberrhein ist wegen der Hitzewelle gedrosselt worden. Um die Erwärmung des Rheinseitenkanals, aus dem das Kühlwasser des AKW entnommen wird, zu begrenzen, sei der Betrieb eines Reaktors in der Nacht von Donnerstag auf Freitag reduziert worden, teilte der staatliche Energiekonzern EDF mit. Die Bundesregierung dringt seit langem auf die Schließung von Fessenheim, das als unsicher gilt. AFP/nd

