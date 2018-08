Saúl Luciano Lliuya mit seiner Familie Foto: Knut Henkel

Langsam schieben sich die ersten gleißenden Sonnenstrahlen über den eisbedeckten Gipfel des Ranrapalca. Wie die Finger einer Hand tasten sich die Strahlen über den zerfurchten Gletscher, tauchen die Felsspalten in helles Licht und wandern weiter zum benachbarten Gipfel des Oxapalca. »Wir haben Glück, die Sonne bricht die Nebeldecke auf. Gleich haben wir einen wunderbaren Blick über die Lagune Llaca, die Gletscher werden sich in ihr spiegeln«, kündigt Bergführer Saúl Luciano Lliuya an. Wenige Minuten später trifft ein, was der kleingewachsene, drahtige Mann angekündigt hat und wofür wir morgens um fünf Uhr Huaraz verlassen haben.

Die 140 000-Einwohner-Stadt im Zentrum Perus, knapp 450 Kilometer nördlich von Lima, ist das Eintrittstor zum Nationalpark Huascarán. Das 1975 eingerichtete Schutzgebiet, welches zehn Jahre später von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, wird von den eisbedeckten Gipfeln der Cordillera Blanca domin...