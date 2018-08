Bei einer Schießerei im Märkischen Viertel haben zwei Männer schwere Verletzungen erlitten. Zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 26 Jahren wurden im Bereich des Tatortes im Eichhorster Weg in der Nacht zu Freitag festgenommen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Beamten rückten demnach mit einem Spezialeinsatzkommando an. Die Mordkommission ermittelt. Laut Polizei sollen die Schüsse in der Nähe eines Tschetschenischen Kulturvereins gefallen sein. Zum Ablauf und Hintergrund konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Die beiden Schwerverletzten im Alter von 21 und 31 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht. dpa/nd