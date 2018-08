Was soll das sein

Gramzow. Ein Unfall bei einem Überholmanöver hat am Freitagmorgen für eine anderthalbstündige Sperrung und Stau auf der Autobahn A11 Berlin-Szczecin in der Uckermark gesorgt. Polizeiangaben zufolge hatte ein 47-jähriger Autofahrer zwischen Warnitz und Gramzow beim Überholen eines Lkw die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich. Der Pkw landete mitten auf der Autobahn Richtung Norden auf dem Dach. Der Mann kam verletzt in eine Klinik. Es bildete sich ein mehr als vier Kilometer langer Stau auf der unter anderem von vielen Urlaubern auf dem Weg zu den Ostsee-Inseln Usedom und Rügen genutzten Autobahn. dpa/nd