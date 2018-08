Coffee-to-go-Becher, Bierflaschen, Einmal-Grills und manchmal auch Spritzen: Wenn Tamae Meixner, eine Bonner Unternehmerin, montags durch die Grünanlagen Bonns geht, ist sie oft entsetzt, wie viel Müll sich nach einem Wochenende wieder angesammelt hat. »Bonn ist extrem schmutzig«, sagt sie. Gerne möchte sie das ändern, mit anderen Freiwilligen zusammen.

Schon aus anderen Städten kennt sie das sogenannte Plogging, ein Trend, der seit diesem Frühjahr aus Schweden auch in die deutschen Großstädte schwappt. Das Wort ist eine Kombination aus »Joggen« und dem schwedischen Wort »Plocka«, gleichbedeutend mit »etwas aufheben«: Müllsammeln beim Laufen. Meixner, die sich im Verein Bunter Kreis Rheinland engagiert, hat auch in Bonn eine Plogging-Gruppe eingerichtet. Seit April trifft sich die Gruppe einmal im Monat an der Bonner Hofgartenwiese. Die Teilnehmer sind höchst unterschiedlich: vom Kind über die Studentin bis hin zum Umweltaktivisten. »Jeder kann mitmachen, von ganz jung bis alt«, sagt Meixner. »Wir nehmen auf das Tempo des Langsamsten Rücksicht.«

Ausgestattet mit Schutzhandschuhen und kleinem Müllbeutel macht sich die Gruppe auf den Weg. »Am Anfang ist es natürlich ekelhaft, weil man auch in Sachen reinfasst, in die man nicht reinfassen möchte«, sagt sie. Doch sie lassen sich etwas einfallen: So werden die potenziell gefährlichen Spritzen nicht in die Plastiktüte geworfen, sondern in einer Glasflasche aufbewahrt.

Bei ihrer Sammelaktion werden die Läufer auch von anderen Passanten aufmerksam beobachtet. Meixner: »Einige finden es ganz toll und wollen das nächste Mal gerne mitmachen, andere erklären uns für blöd - wir sollen die Stadt doch ihre Arbeit machen lassen, die werden doch dafür bezahlt.«

Auch die Yogalehrerin Annalena van Beek gehört zur Bonner Gruppe. Sie bietet für ihre Kunden seit kurzem ein ähnliches Konzept an: Vor der kostenlosen Yogastunde gehen alle für eine Stunde Müll aufsammeln - bevorzugt direkt am Rhein, wo der Wind sonst schnell die Plastiktüten ins Wasser weht. »Ich wollte das Aufräumen etwas attraktiver für die Leute machen; wir kennen ja alle das Problem, das Müll im Ozean verursacht«, sagt van Beek, die selber versucht, ohne Verpackungsmüll zu leben.

Auch in München, Hamburg, Bochum, Düsseldorf, Frankfurt am Main und anderen Städten haben sich Läufer zum gemeinnützigen Sportreiben zusammengeschlossen. In Köln zählt die Gruppe schon mehr als 350 Mitglieder. Auf einer interaktiven Plogging-Karte von gruenkoepfe.de und auf Facebook machen Initiativen ihre Veranstaltungen öffentlich.

Aus sportwissenschaftlicher Sicht ist das Plogging nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Sportwissenschaftler Ingo Froböse von der Sporthochschule in Köln sieht die häufigen Unterbrechungen durch das Bücken und Müllaufsammeln als Problem Er schlägt ein Intervalltraining vor, damit der sportliche Effekt trotzdem nicht verloren geht. Für Meixner und ihre Gruppe ist die Trainingswirkung dennoch gegeben. »Nach dem letzten Plogging-Einsatz hatte ich drei Tage später noch Muskelkater«, erzählt sie. Doch das hält sie nicht auf, im Gegenteil. epd/nd