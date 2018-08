Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern sorgt sich um den Handwerkernachwuchs. Jetzt warb die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit einem eindringlichen Appell an Jugendliche für eine Ausbildung in der Bauwirtschaft. »Sei schlau, geh zum Bau - das gilt heute genauso wie früher«, sagte Jörg Reppin vom IG BAU-Regionalverband. Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres seien in den Baufirmen Mecklenburg-Vorpommerns 621 Lehrstellen unbesetzt. Die Branche beklagt Personalsorgen. Oft können Firmen Aufträge nicht annehmen, weil Fachkräfte fehlen. dpa/nd